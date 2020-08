Antrag der CDU : Stadt soll Baugebiete schneller erschließen

Info

Beratungsfolge Der Haupt- und Finanzausschuss berät in der nächsten Sitzung am Dienstag, 25. August, um 18 Uhr (Forum Wegberg) in öffentlicher Sitzung über den Antrag der CDU, wonach die Stadt Wegberg Investitionen beschleunigen soll, um Arbeit und Beschäftigung zu sichern. Abschließend entscheidet der Stadtrat in der Sitzung am Dienstag, 1. September, 18.30 Uhr (Forum Wegberg) über den Antrag.