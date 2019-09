Fachausschuss spricht Verbot aus : Kein Glyphosat mehr in Wegberg

Wegberg Jetzt wurde der Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln verboten. Der Verzicht führt zu einem erhöhten Personalaufwand.

Immer mehr Städte und Gemeinden verbieten den Einsatz von Glyphosat. Seit 2015 gibt es um Glyphosat heftige Diskussionen, nachdem die IARC, ein Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Mittel als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft hat. Die IARC hat allerdings nicht untersucht, ob das Mittel bei der Anwendung im Alltag Krebs erzeugt, sondern ob es grundsätzlich dazu in der Lage ist. Es gibt einige Behörden, die die Risiken der alltäglichen Anwendung beurteilt haben und kein Krebsrisiko sehen.

Wegbergs Baudezernent Frank Thies wies in der Diskussion um den Einsatz von Glyphosat darauf hin, dass ein Verzicht auf das Pflanzenschutzmittel zu einem erhöhten Personaleinsatz führen werde. An manchen Stellen würden durch den Verzicht auf Glyphosat deutlich mehr Personalstunden fällig. „Dieser personelle Mehraufwand kann nicht durch das bestehende Personal aufgefangen werden und wird in letzter Konsequenz möglicherweise dazu führen, dass die Pflegestandards in manchen Bereichen reduziert werden müssen“, erklärte Frank Thies.