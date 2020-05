Pläne im Bauausschuss vorgestellt : Multifunktions-Wache für die Wegberger Feuerwehr

Das ist der siegreiche Entwurf der Feuerwache des Berliner Architektenbüros Scheidt Kasprusch. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die Pläne für die neue Wegberger Feuerwache wurden im Bauausschuss erläutert. Sie soll 9,1 Millionen Euro kosten und im Herbst 2022 in Betrieb genommen werden. Möglicherweise kann die Stadt von Förderprogrammen profitieren.

Die Stadt Wegberg hofft, beim Bau der neuen Feuerwache Förderprogramme, Zinsvorteile und einen Zuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Anspruch nehmen und damit die Kosten im Rahmen halten zu können. Nach der aktuell vorliegenden Kostenberechnung wird der Bau der neuen Feuerwache am Grenzlandring rund 8,9 Millionen Euro kosten, hinzu kommen rund 200.000 Euro für die Ausstattung.

Die Stadt Wegberg hat Schulden und muss sparen. Seit 2015 befindet sich die Mühlenstadt deswegen in einem Haushaltssicherungskonzept. Während sich die Fraktionen im Rat der Stadt Wegberg darüber einig sind, dass die Wegberger Feuerwehr als Ersatz für die in die Jahre gekommene Feuerwache an der Venloer Straße einen Neubau benötigt, haben die hohen Kosten zuletzt für viele Diskussionen in der Politik und bei den Bürgern gesorgt. Baudezernent Frank Thies und Feuerwehrchef Dietmar Gisbertz haben die Sitzung des Bauauschuss im Forum Wegberg dazu genutzt, das größte Bauvorhaben der Stadt seit langer Zeit im Detail vorzustellen.

Info Das ist der Zeitplan für die neue Feuerwache Zeitlicher Ablauf Der Bauantrag für die neue Feuerwache Wegberg ist nach Angaben der Verwaltung bereits eingereicht. Die Ausführungsplanung ist im zweiten und dritten Quartal 2020 geplant, es folgt die Erstellung der Leistungsverzeichnisse bis Ende 2020. Die EU-weite Ausschreibung soll Anfang 2021 erfolgen, der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2021 geplant. Die neue Feuerwache soll im dritten Quartal 2022 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Die Feuerwache, die bis Herbst 2022 auf der Fläche neben der Rettungswache an der Maaseiker Straße und am Grenzlandring gebaut wird, soll nach Angaben von Feuerwehrchef Gisbertz ein multifunktionales Gebäude sein. Sie diene als Gerätehaus für die 50 ehrenamtlichen Mitglieder des Löschzugs 1, für die 15 Mitglieder der Bauhof- und Verwaltungsstaffel, für die acht Mitglieder der Technischen Einsatzleitung, für die 35 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr, als Arbeitsstätte für acht hauptamtliche Feuerwehrleute, als Bürofläche für die drei ehrenamtlichen Mitglieder der Wehrleitung, als taktisches Büro für den städtischen Verwaltungsstab und als zentral Ausbildung- und Übungsstätte für die insgesamt 280 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Vorgesehen sind unter anderem ein Übungsturm, beispielsweise für Probe-Szenarien mit dem Drehleiterfahrzeug, die Feuerwehr-Einsatz-Zentrale, ein Besprechungsraum, ein Fitnessraum, ein Unterrichtsraum, eine Fahrzeughalle mit neun nebeneinander liegenden Stellplätzen, das Einsatzmittellager, eine Waschhalle für die Fahrzeuge, eine Kfz-Werkstatt, eine Atemschutzwerkstatt, zwei Schlafräume, eine Kleiderkammer und die Umkleidebereiche.

Die Stadt hofft, dass sie beim Bau der neuen Feuerwache unterschiedliche Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen kann. So sieht das Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ ein maximales Fördervolumen von 250.000 Euro vor. Ein spezifischer Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) könnte außerdem nach Angaben von Frank Thies einen Zinsvorteil von rund 150.000 Euro bringen. Aus dem Marktanreizprogramm „Wärme aus erneuerbaren Energien“ könnte ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Frage kommen. Diese Optionen werden nun geprüft und gegebenenfalls beantragt.

Frank Thies nahm in seinem Vortrag auch noch einmal Bezug auf die Kostendiskussion: Bei der ersten Machbarkeitsstudie von Kplan im Jahr 2014 waren die Kosten auf 6,47 Millionen Euro geschätzt worden. Vor dem Hintergrund der üblichen Baukostensteigerungen waren im Haushalt 2015 6,97 Millionen ausgewiesen worden (jeweils ohne Ausstattungskosten), 2016 und 2017 rund 7,32 Millionen, 2018 7,54 und 2019 7,91 Millionen Euro. Die erste Kostenschätzung nach DIN 276 im Jahr 2019 kam dann auf 8,7 Millionen Euro, die erste Kostenberechnung im Jahr 2020 dann auf 9,36 Millionen Euro, was als zu teuer erachtet wurde. Um die Kosten zu senken, hatte die Stadt Wegberg mehrere Optionen geprüft. Weil das Gebäude nun 4,5 Meter – das entspricht der Breite eines Fahrzeugstellplatzes – kürzer gebaut wird als geplant, werden 171.000 Euro gespart.