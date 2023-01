Bestattungswesen in Wegberg Verwaltung plant digitales Friedhofskataster bis zum Jahr 2024

Um die Entwicklung von Friedhofsflächen bedarfsgerechter planen und Gebühren besser kalkulieren zu können, will die Stadtverwaltung bis 2024 ein Grünflächeninformationssystem und ein digitales Friedhofskataster entwickeln. Darin sollen alle entsprechenden Flächen erfasst werden, damit sie für die Belegungsplanung des Bestattungswesens zur Verfügung stehen. Zugleich geht es auch darum, für Gräber nicht benötigte Bereiche zu identifizieren und für die Grünflächenpflege auszuweisen. Nach Einschätzung der Verwaltung lassen sich so „auch belastbare Daten für die Gebührenkalkulation und die Betriebskostenabrechnung ablesen“. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPU) hatte diese Vorgehensweise in ihrem Prüfbericht für das Jahr 2021 als „wesentlichen Schritt zur Ergebnisverbesserung des Gebührenhaushaltes“ empfohlen, so der Fachbereich Bürgerservice und Sicherheit.