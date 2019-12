Wegberg spricht sich gegen Projekt im Birgelener Wald aus : Streit um Windräder: „Das ist ein Skandal“

Wegberg Im Streit um die geplante Errichtung von vier 240 Meter hohen Windrädern im Birgelener Wald verschärft sich die Tonlage. Die Stadt Wegberg spricht sich gegen das Vorhaben aus. Die CDU ist fest entschlossen, notfalls zu klagen.

Auch die Bürgerinitiative „Rettet den Birgeler Urwald“ möchte das Vorhaben mit allen Mitteln verhindern. Ihre Mitglieder rechnen vor, dass ein Windrad mit 240 Metern Höhe die Fläche von 1,5 Fußballfeldern benötige, die verdichtet werden und dauerhaft frei von Pflanzen bleiben müssen. Hinzu kämen Zuwegungen, die wie Autobahnen den Wald zerteilten und im Falle des Wassenberger Windparks eine Zuleitung für die Stromkabel mit fünf Kilometern Länge. Energiegewinnung sei unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will, argumentiert die Bürgerinitiative.

Auch für die Wegberger CDU-Fraktion ist die Sache klar: „Das ist in meinen Augen ein Skandal“, sagte Unionsfraktionschefin Petra Otten im Wegberger Rathaus. Der Standort im Birgelener Wald sei die denkbar schlechteste Stelle, um einen solchen Windpark zu errichten. „Wir können doch nicht wertvollen Wald vernichten, um Windenergieanlagen zu bauen, die eine Belastung für Menschen sind“, sagte sie mit Blick auf Anwohner in Wildenrath und Dalheim. Dort ist die Sorge vor einer Lärmbelästigung, vor periodischem Schattenwurf und vor der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Windräder groß.

Zwischen dem geplanten Standort für eines der vier Windräder und dem Kinderdorf St. Josef am südwestlichen Ortsrand von Dalheim-Rödgen beträgt die Entfernung weniger als 800 Meter. „Die CDU Wegberg wird alles unternehmen, um dieses Projekt zu verhindern und hofft dabei auf größtmögliche Unterstützung“, kündigte Petra Otten unter lautem Beifall der 50 Zuhörer im Sitzungssaal des Wegberger Rathauses an. Über den Antrag ihrer Fraktion, wonach die Stadt Wegberg den Klageweg zu beschreiten und dafür Geld im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen habe, sollte das Projekt genehmigt werden, wird in der Ratssitzung am 17. Dezember entschieden.