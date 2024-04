Wegberg in den sozialen Medien So präsentiert sich die Stadt Wegberg jetzt auf Facebook und Instagram

Normalerweise verbindet man auch in Zeiten von Social Media eine Behörde in aller Regel nicht mit ausufernden Internet-Aktivitäten. Und doch ist die Bedeutung der Sozialen Medien auch in diesem Kontext alles andere als gering, wie Bürgermeister Christian Pape weiß. Wie zuvor als Unternehmer und Entertainer hat er seine Facebook-Freunde und Instagram-Follower auch in seinem Wahlkampf stets online mitgenommen, sie über seine Themen, anstehende Veranstaltungen, Neuigkeiten informiert und auch so manchen privaten Einblick geliefert. „Ich habe von Anfang an versprochen, dass ich als Bürgermeister bürgernah und transparent sein werde. Und das bezieht die sozialen Medien selbstverständlich mit ein.“ So will Christian Pape Wegbergerinnen und Wegberger jeder Altersklasse abholen, informieren und gegebenenfalls auch unterhalten.