Stadtradeln ab 8. September : Wegberg radelt für gutes Klima

Wegberg Erstmals gibt es in der Mühlenstadt das Stadtradeln. Die Aktionswoche läuft vom 8. bis 28. September. Ziel ist es, dem Klima Gutes zu tun, indem aufs Auto verzichtet und so oft wie möglich CO2 eingespart wird.

Seit 2008 treten Kommunalpolitik und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Wegberg ist vom 8. bis zum 28. September mit von der Partie. Dann können Ratsmitglieder, alle Bürgerinnen und Bürger und alle Personen, die in Wegberg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.