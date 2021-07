Haus Wildenrath ist beteiligt : Über 100 Veranstaltungen in drei Wochen bei „Stadt Land Fluss“

Das Haus Wildenrath ist an der Veranstaltungsreihe „Stadt Land Fluss“ beteiligt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Wanderungen, Exkursionen, Mitmach-Aktionen: In diesem Jahr gastiert die LVR-Veranstaltungsreihe „Stadt Land Fluss“ in der Region Schwalm-Nette. Was Sie in Wegberg dann erwartet.

Vom 5. bis 26. September 2021 heißt es in der Region Schwalm-Nette: Stadt Land Fluss. Alle zwei Jahre lädt der LVR zur Erkundung einer Kulturlandschaft im Rheinland ein. In diesem Jahr gastiert Stadt Land Fluss in der Region Schwalm-Nette. Gemeinsam mit den Biologischen Stationen und den Naturparken lädt der LVR zu Wanderungen, Exkursionen, Besichtigungen, Vorträgen und Mitmach-Aktionen ein.

Daran beteiligt sind unter anderem die Naturschutzstation Haus Wildenrath und die Biologische Station Krickenbecker Seen sowie rund 90 weitere Partner wie Vereine, Verbände und Institutionen. Seit 2011 lädt der LVR alle zwei Jahre zu der Veranstaltungsreihe Stadt Land Fluss ein. „Wir möchten die Menschen auf die vielen besonderen und einmaligen Orte in ihrem Lebensraum aufmerksam machen. Unsere Kulturlandschaft gehört zum kulturellen Erbe. Doch nur wer sie kennt, kann sie schützen und bewahren“, unterstreicht Milena Karabaic, LVR-Dezernentin Kultur und Landschaftliche Kulturpflege. Soweit möglich, ist das weitgehend kostenlose Programm für Menschen mit Behinderung geeignet. Über 100 Veranstaltungen sind geplant.

Die Region Schwalm-Nette ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Diese werden bei Exkursionen vorgestellt, zum Beispiel beim Wandern entlang der Lebensräume von Reptilien, den Fledermäusen im Schloss Rheydt oder beim Spazieren durch die neuen Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Wassenberger Riedelland“ und „Untere Rurniederung“.

Kulinarisch hat das Programm ebenfalls einiges zu bieten wie etwa die regionaltypischen Obstsorten, heimische Wildkräuter sowie Honig von den Bienen aus dem Naturparkzentrum. Auch an das jüngere Publikum ist gedacht: Geschichtenerzähler berichten von Mühlengeistern, Kinder können selber rund um das Thema Apfelverarbeitung und Ernte anpacken. Einen ersten Eindruck bekommt man bereits jetzt bei Instagram stadt.land.fluss_2021.

Das Programm von Stadt Land Fluss wird Anfang August erhältlich sein und kann per E-Mail unter rheinische-landschaft@lvr.de oder telefonisch unter 0221 809 2686 angefordert werden. Es wird zudem als Download unter www.rheinische-landschaft.lvr.de zur Verfügung stehen.

(RP)