Nato-Angehörige in Wegberg : Auch „Unionsbürger“ dürfen zur Kommunalwahl gehen

Auch Staatsangehörige aus Europäischen Mitgliedsstaaten, die in der Mühlenstadt leben, dürfen per Wahl über den Stadtrat mit entscheiden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

(gala) Staatsangehörige aus der Europäischen Union haben Wahlrecht in Wegberg, wenn sie in der Mühlenstadt wohnen. Darauf macht die Stadt auf ihrer Homepage aufmerksam. „Das sind zum Beispiel Angehörige des Nato-Kontingents in Mönchengladbach oder der AWACS Air-Base in Geilenkirchen-Teveren“, erklärte Wahlleiter Ulrich Schulz.

Neben Briten sind es vor allem Niederländer, die nicht meldepflichtig sind, aber eine Anschrift in der Stadt Wegberg haben. Und diese „Unionsbürger“ dürfen über die Zusammensetzung des Stadtrates und die Wahl des Bürgermeisters bei der Kommunalwahl am 13. September mit entscheiden. Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen dafür am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 28. August 2020 (16. Tag vor der Kommunalwahl) im Gebiet der Stadt Wegberg, bei Kreiswahlen im Kreis Heinsberg, eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen eine Hauptwohnung, innehaben und in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Die Militärangehörigen sind in das Wählerverzeichnis der Stadt Wegberg eingetragen. Um Müll- und Abwassergebühren für das Stadtgebiet korrekt zu berechnen, wird auch regelmäßig abgefragt, welche nicht meldepflichtigen Personen in der Stadt Wegberg leben.