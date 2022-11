St. Vincentius Beeck Benefizkonzert entfacht den Zauber der Adventszeit

„You never walk alone“ – ein Motto, das besonders in Zeiten wie diesen Kraft und Hoffnung schenkt. Doch in Beeck ist es seit vielen Jahren viel mehr als das. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am vergangenen Samstag endlich wieder das gleichnamige und traditionelle Benefizkonzert statt. Es verzauberte Jung und Alt in der spätgotischen Kirche St. Vincentius mit Stücken wie „A Winter’s Tale“ und bereitete Vorfreude auf die gemütliche Adventszeit. Die Band Fun unter der Leitung von Günter vom Dorp und der Damen-Chor Stimmlich, geführt von Nadine Stapper, stimmten das Publikum auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein. Ein Streicherinnenensemble und die Orgel der Kirche rundeten als Begleitungen das weihnachtliche Gemeinschaftskonzert ab. Die Musikerinnen und Musiker sorgten so für viele Emotionen auf den Kirchenbänken.