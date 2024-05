Kirmes in Beeck St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft feiert ihr Schützenfest

Bunte Fähnchen in den Straßen deuten bereits darauf hin: Das Pfingstwochenende steht in Beeck traditionell im Zeichen des großen Heimat- und Schützenfestes der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Beeck – vom Tanzabend am Samstag bis zum großen abschließenden Klompenball am Pfingstmontag herrscht dann wieder ausgelassene Stimmung im Zelt. Auch für Familien und Kinder wird auf dem Festplatz an Kirmesbuden und mit dem Karussell einiges geboten. Und dafür legen sich die Schützen bereits im Vorfeld mächtig ins Zeug: „Nach der Kirmes ist vor der Kirmes“, sagt der 2. Brudermeister Dennis Pappers und lacht. Tatsächlich seien der Vorstand und zahlreiche Mitglieder bereits seit drei Wochen intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt, eine Woche vor der Kirmes beginnt dann die heiße Phase mit dem Aufbau des Zeltes, der Koordination der Schausteller und Imbiss- wie Getränkewagen. Neben herzhaften Gerichten wird es auch – besonders für die kleinen Besucher – einen Wagen mit verschiedenen Süßigkeiten geben, und zum Nachtisch Crêpes.