Wegberg : St.-Rochus-Bruderschaft lädt zum Schützenfest ein

Wegberg Großer Festzug durch den Ort am Sonntag ab 17 Uhr.

Die St.-Rochus-Schützenbruderschaft lädt zur Frühkirmes nach Rath-Anhoven (Samstag, 12. Mai, bis Montag, 14. Mai) ein. Als Majestäten zieht Schülerprinz Tim Linzten mit seinen Ministern Noah Halcour und Paul Weller auf.

Die Kirmesfeierlichkeiten beginnen am Samstag um 16.45 Uhr mit dem traditionellen Maienrichten und dem Festzug durch Kehrbusch, Flassenberg, Isengraben und Rath-Anhoven. Am Samstagabend startet um 20 Uhr der Eröffnungsball im Festzelt am Sportplatz. Es spielt die Band San Fernando Allstars.

Der Sonntagmorgen beginnt mit der Zeltmesse um 9 Uhr. Es folgt die Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung und großem Zapfenstreich am alten Friedhof. Nach der Zug-Abnahme beginnt der Frühschoppen mit musikalischer Unterstützung des Musikvereins Rath-Anhoven. Um 17 Uhr startet der große Festumzug unter Teilnahme der eigenen Schützengruppen, einer befreundeten Schützengruppe aus Neuenhausen, den Dorfvereinen, den Ehrengästen und den befreundeten Bruderschaften aus Beeck und Arsbeck. Der Umzug endet mit zwei Paraden gegen 18 Uhr an der Grundschule. Um 19 Uhr beginnt der Schützenball im Festzelt am Sportplatz.

Montagmorgen findet nach der Messe um 10 Uhr die Laufparade vor der Kirche statt. Anschließend klingt die Frühkirmes im Festzelt mit dem Klompenball und bei Erbsensuppe (gegen 12 Uhr) sowie dem Klompentanz der Grundschulkinder (gegen 14 Uhr) aus. Ebenfalls werden wieder die schönsten Klompen prämiert. Für Kinder gibt es Freikarten für das Karussell.

Die Zugwege sind wie folgt geplant: Samstag: Antreten 16.30 Uhr am Festzelt, In Kehrbusch - Grambuscherstraße - In Flassenberg - In Isengraben - Grambuscherstraße - Anhovenerstraße - Rather Straße - Josef Loogenstraße - Rather Straße - Enzianstraße - Am Gaskessel - Narzissenweg - Nelkenstraße - Rosenstraße - am Friedhof vorbei - Asternstraße - Lilienstraße - Rochusstraße - zum Festzelt .

Sonntag: Antreten 16.45 Uhr am Festzelt, Rochusstraße - Asternstraße - Lilienstraße - Rochusstraße - Rheinweg - Rather Straße (bis B 57 wenden) - Rochusstraße - (gegen 18 Uhr zwei zwei Paraden an der Grundschule) - Rochusstraße - anschließend zum Festzelt .

(RP)