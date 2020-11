Martinskomitee Harbeck-Berg : St. Martin übergibt Teddybären an die Polizei

St. Martin (Michael Fücker) übergab am Forum Wegberg 100 Teddybären an den Bezirksdienstbeamten Volker Jansen. Foto: Polizei NRW

Wegberg Vertreter des Martinskomitees Harbeck-Berg übergeben 100 Teddybären an den Wegberger Bezirksdienst der Polizei. Diese sollen Kindern einmal bei unerfreulichen Einsätzen Trost spenden.

Joachim Borbert vom Martinskomitee Harbeck-Berg hat gemeinsam mit dem St. Martin, Michael Fücker, 100 Teddybären an Volker Jansen, den zuständigen Bezirksdienstbeamten in Wegberg übergeben. Diese sollen in ebensolchen schweren Situationen betroffenen Kindern im Kreis Heinsberg ein wenig Trost spenden. Die Bären wurden von der Deutschen Teddystiftung gespendet und werden seit 2002 vom Martinskomitee an Polizei sowie an die Rettungsdienste im Kreis Heinsberg übergeben, um Kindern in Notsituationen unmittelbar helfen zu können. Die Kreispolizeibehörde Heinsberg unterstützt diese außergewöhnliche Initiative.