Kulturerbe in Wegberg Martinsausstellung kommt nach Wegberg

Langsam, aber sicher steht die Martinszeit wieder vor der Tür. In zahlreichen Dorfgemeinschaften wird auch in Wegberg derzeit fleißig geplant: Wo ziehen die Züge, was kann man den Kindern an Leckereien in die Tüten packen? Eine Initiative, die sich seit Jahren ganz besonders in der Martinszeit einsetzt, ist das Martinskomitee Harbeck-Berg mit Joachim Bobert. In diesem Jahr holt es eine ganz besondere Ausstellung nach Wegberg: „Kulturerbe Sankt Martin“ ist vom 29. Oktober bis zum 4. November täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet.