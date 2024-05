St. Hubertus Schützenbruderschaft Klinkum Eine Prunkkirmes der besonderen Art

Und wie das in der Praxis aussieht, erleben die Besucherinnen und Besucher auf dem Kirmesplatz am Eintrachtsweg von Freitag, 31. Mai, bis Montag, 3. Juni, hautnah. Am Freitag starten die Feierlichkeiten im vereinseigenen Zelt (zum zweiten Mal) mit dem Dämmerschoppen, zu dem alle aus dem Dorf und Umgebung eingeladen sind. An diesem Abend kommt das Bier noch aus der Flasche und nicht aus dem Hahn, und es gibt ein ungezwungenes Beisammensein. Für die Kleinsten beginnt die Kirmes zwar auch schon am Freitag auf der Hüpfburg, aber am Samstag bieten die Klompenfrauen ab 14 Uhr neue Kinderunterhaltung im und um das Zelt. Am Abend wird es dann ausgelassen und ein bisschen lauter, wenn ab 19.30 Uhr mit Plutonium aus Nettetal und den Big Maggas aus Hamburg, die sich selbst als die „schönste Boygroup der Welt“ bezeichnen, gleich zwei Live-Bands die Bühne im Festzelt entern. Tickets für diesen Abend gibt es zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf bei der Fleischerei Kohlen in Klinkum und Wegberg, bei Axels Soul Kitchen in Klinkum, bei Mona`s Spielwaren, Ilonas Haarstudio und bei Lebensart in Wegberg. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 15 Euro.