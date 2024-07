Sportvereine in Wegberg Die SVM-Familie stellt sich moderner auf

In Zeiten von Mitgliederschwund und Vereinssterben – was durch die Corona-Pandemie nicht gerade verbessert wurde – macht Not erfinderisch. Und so beschloss man im Sportverein Merbeck (SVM), sich und andere Vereine aus Merbeck und der näheren Umgebung mit der SVM-Familie neu zu erfinden. „Mit der SVM-Familie gehen wir ganz neue Wege, um das Vereinsleben und das Ehrenamt zu stärken. Da, wo der einzelne Verein alleine nicht mehr überleben kann oder in schweres Fahrwasser gerät, da bietet die SVM-Familie Rückhalt, so wie es eine ,richtige‘ Familie für jedes einzelne Familienmitglied macht“, erklärt SVM-Geschäftsführer Christian Reiners. „Wir hatten schon vor Corona keine Jugend. Was kurios ist, da die Kita und die Grundschule in unmittelbarer Nähe sind.“ Kurzerhand wurde ein Konzept entwickelt, das mit dem Löwen auch ein neues Symbol bekommen hat.