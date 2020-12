Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt Wegberg stellt erneut Förderantrag : Sport am Beeckbach: Schulen und Vereine bitten um Hilfe

Wegberger Vereine und Schulleiter bitten die Politik um Unterstützung des Projekts „Sport am Beeckbach“. Foto: Uwe Heldens

Wegberg In einem gemeinsamen Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers (CDU) aus Heinsberg und den Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle (CDU) aus Kleingladbach bitten die Leiter der fünf Schulen in Wegberg und Beeck sowie die Vereinsvorsitzenden des SC Wegberg, des FC Viktoria Wegberg, des TuS Wegberg und des TuS Beeck um Unterstützung für das Projekt „Sport am Beeckbach“.