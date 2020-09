Neue Spielgeräte in Wegberg : Eltern übernehmen Grünpatenschaft für Spielplatz in Merbeck

Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg freuen sich, dass der Spielplatz an der Talstraße in Merbeck nun in neuem Glanz erstrahlt. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg In Eigeninitiative haben Eltern Geld gesammelt, um den Spielplatz an der Talstraße gemeinsam mit der Stadt in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Sie wollen sich künftig auch um die Grünpflege kümmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Spielplatz an der Talstraße im Wegberger Ortsteil Merbeck erstrahlt seit einigen Tagen in neuem Glanz. Mitarbeiter der Stadt Wegberg haben den Spielplatz mit Unterstützung aus den Reihen der Bürger auf Vordermann gebraucht.

Vorausgegangen war der Wunsch einer Elterninitiative, das in die Jahre gekommene Spielplatzgelände zu überarbeiten. Dafür hatte die Gruppe einen Spendenbetrag in Höhe von 1510 Euro gesammelt, der als Grundstock für neue Spielgeräte diente. Gleichzeitig erklärten sich zwölf Eltern bereit, eine Grünpatenschaft für das Gelände zu übernehmen und sich künftig an der Grünpflege zu beteiligen.

„Dass wir einen ansprechenden Spielplatz gestaltet haben, der den Kindern eine tolle Spielmöglichkeit bietet und Erwachsenen mit Ruhebänken eine Beaufsichtigung der Kinder ermöglicht, haben wir den engagierten Eltern zu verdanken“, erklärte Bürgermeister Michel Stock. Gerne hätten seine Mitarbeiter aus der Wegberger Stadtverwaltung die Ideen aufgenommen und sie mit in ein neues Konzept zur Gestaltung des Spielplatzes in Merbeck eingebunden. Michael Stock: „Unser Baubetriebshof hat dafür gesorgt, dass die Spielgräte fachgerecht aufgebaut wurden und eine ansprechende Umrandung mit einer Hecke entstanden ist.“

Verena Fiona Müller sprach als Vertreterin der Eltern der Stadt ihren Dank für die gute Zusammenarbeit aus. „Nach dem Motto ,Kurze Beine, kurze Wege’ haben wir nun in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung eine Spielmöglichkeit für unsere Kinder ohne lange Wegezeiten zurücklegen zu müssen“, sagte sie. Im Herbst wird das Gelände nach Angaben der Stadtverwaltung noch mit zusätzlichen Bäumen aufgewertet.

(RP)