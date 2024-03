Kinderfreundliches Wegberg Ein Spielplatz für Kinder mit und ohne Handicap

Im vergangenen Jahr hat die Stadt mit der Umgestaltung des Stadtparks und des Mühlenweihers begonnen. Die Arbeiten stehen in absehbarer Zeit vor dem Abschluss. Grundsätzlich können sich dann auf den neu gestalteten Wegen und an den umgestalteten Orten im Stadtpark auch Menschen mit Einschränkungen besser bewegen und aufhalten. Damit ist auch für diesen Personenkreis eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. Dies ist auch ein Ziel, das die Verwaltung erreichen will, immer dann, wenn große Umbauten in Gebäuden und große Umgestaltungen in Außenanlagen erfolgen.