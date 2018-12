Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg : Sperrvermerk durchkreuzt Sanierungspläne

6,87 Millionen Euro wurden bis Ende 2017 in die Sanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums Wegberg investiert. In den nächsten vier Jahren sollen es weitere fast sechs Millionen Euro sein. Foto: Michael Heckers

Wegberg Weil die Politik einen Sperrvermerk aufrecht erhält, dürfte sich die Sanierung des Wegberger Gymnasiums verzögern.

In den Sommerferien 2019 sollte im Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasium (MKG) die Innenraumsanierung zahlreicher Fachräume beginnen. Doch dieser Zeitplan ist nach Einschätzung des Technischen Beigeordneten Frank Thies nicht mehr zu halten, nachdem sich der Stadtrat im Zuge der Verabschiedung des Haushalts 2019 mit einer Stimmenmehrheit aus CDU, FDP und AfW gegen die Aufhebung eines Sperrvermerks an diesem Haushaltsposten ausgesprochen hat.

Noch im Januar soll ein Arbeitskreis aus Vertretern von Rat und Verwaltung gebildet werden, in dem die nächsten Schritte abgestimmt werden. Die Stadt Wegberg hatte bereits in den Jahren 2009/2010 mit der Gesamtsanierung des Mitte der 1970er Jahre gebauten Maximilian-Kolbe-Gymnasiums begonnen. Das Sanierungskonzept sieht insgesamt vier Bauabschnitte vor, von denen zwei abgeschlossen sind. So wurden bereits mehrere WC-Anlagen und der Klassentrakt sowie Verwaltungs-, Fach-, Klassenräume und Treppenhäuser erneuert, Brandschutzmaßnahmen und die energetische Sanierung des Eingangsbereichs vorgenommen.

Info So hat alles angefangen... MKG Wegberg Am 30. Januar 1973 beschloss der Rat der Stadt Wegberg die Errichtung eines Gymnasiums und beantragte die dafür erforderliche Genehmigung beim Kultusminister. Nach einer gründlichen Prüfung, ob für die neu zu errichtende Schule ein so genanntes Bedürfnis vorlag, wurde die Genehmigung am 15. Mai 1975 erteilt, allerdings zunächst nur für ein Progymnasium, das heißt für ein Gymnasium mit den Jahrgangsstufen 5 bis 10. Diese Teilgenehmigung entsprach zwar nicht den Wünschen der Stadt Wegberg, war aber in der damaligen Zeit üblich, weil die damalige Landesregierung im Zuge ihrer schulpolitischen Reformvorhaben alle Schüler der Klassen 5 bis 10 in integrierten Gesamtschulen oder kooperativen Sekundarstufe-Eins-Schulen zusammenfassen wollte.

Die Umsetzung des ab Sommer des kommenden Jahres geplanten dritten Bauabschnitts sieht insbesondere die Innenraumsanierung zahlreicher Fachräume (Chemie, Physik, Biologie, Musik, Kunst- und Medienraum), die energetische Sanierung der zugehörigen Fassadenflächen sowie die Erneuerung der Fassaden rund um die Flure und den Innenhof des Gymnasiums vor. Die Bauzeit ist mit neun Monaten kalkuliert worden, so dass die Räume Anfang des Jahres 2020 wieder in Betrieb genommen werden sollten.

Im Zuge der Diskussion über den Haushalt 2019 kam aus den Reihen mehrerer Fraktionen Kritik an der Höhe der Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung des Wegberger Gymnasiums auf. „Wir haben für 250.000 Euro eine Lehrertoilette saniert, solche Eskapaden dürfen wir uns nicht mehr erlauben“, sagte Heinz Nießen. Mittlerweile sei so viel Geld in die Sanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums geflossen, dass man davon auch einen Neubau hätte finanzieren können, meinte der FDP-Fraktionschef.

Nach Angaben von Kämmerin Sonja Kühlen sind bis Ende 2017 6,87 Millionen Euro in die Sanierung des Gymnasiums geflossen, weitere knapp sechs Millionen Euro sollen in den nächsten vier Jahren in das MKG investiert werden. Baudezernent Frank Thies wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Teil der Summe als Förderung geflossen sei und daher den städtischen Haushalt nicht belastet habe.

Eine kritischere Prüfung der Kosten wünschten sich auch CDU und die Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg (AfW). „Wir reden seit zwei Jahren darüber, dass es notwendig ist, über Standards zu reden. Dann müssen wir das jetzt auch endlich mal anpacken“, sagte CDU-Fraktionschefin Petra Otten. Ralf Wolters (SPD) stimmte zu, dass vor dem Hintergrund des Haushaltssicherungskonzeptes über Standards zu reden sei, allerdings sollte man dies auf andere Weise tun und nicht auf Kosten einer zeitlichen Verzögerung durch einen Sperrvermerk, den die Schüler letztendlich auszubaden hätten.