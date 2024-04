Spendenaktion für verletzten Wegberger Der Sturz in ein anderes Leben

Badeunfälle sind vor allem bei ausgelassener Stimmung keine Seltenheit. Sie können zu Hause im Swimmingpool passieren, im Badesee oder auch im Urlaub am Meer. Besonders schlimme Folgen kann dabei eben ein Sprung in zu flaches Wasser haben. Marc Kramers Unfall löst eine Welle an Betroffenheit in seinem Umfeld aus. Zehn Monate lag der einst aktive Mann, der als Gerüstbauer gearbeitet und jede freie Minute auf dem Mountainbike oder mit den dreijährigen Zwillingen Liliana und Leon auf dem Spielplatz beim Toben verbracht hat, in Krankenhäusern, unter anderem im Uniklinikum Aachen und im Bergmannsheil in Bochum. „Dort wurde er gut versorgt“, sagt seine Frau Natalie. Die 44-Jährige ist vom Fach, sie arbeitet in der Pflege. Deshalb weiß sie auch genau, was alles nötig sein wird, um ihrem Mann ein möglichst selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Anfang April wurde er aus der Reha, die nach Aussagen des Ehepaares leider keinerlei Fortschritte gebracht hat, entlassen und durfte nach Hause. Dort steht das Pflegebett nun im Wohnzimmer, gleich neben dem Esstisch. „Ruhe zu finden, ist da wirklich schwer“, stellt der 47-Jährige fest.