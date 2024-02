Antrag der SPD Wegberg Defibrillatoren sollen möglichst jedem zugänglich sein

Anlass für diesen Antrag ist, dass erst vor Kurzem im Maximilian-Kolbe-Gymnasium der dort befindliche Defibrillator (AED) zum Einsatz gekommen ist, als im Rahmen der Suchtpräventionstage ein externer Redner kollabiert ist und reanimationspflichtig wurde. Der Rettungsdienst konnte den Patienten später stabilisieren und ins Krankenhaus bringen. „Ohne die hervorragende erste Hilfe durch Lehrkräfte und den Einsatz des AED wären seine Überlebenschancen sehr gering gewesen“, heißt es in der Mitteilung der Sozialdemokraten. Das sei nun der zweite AED-Einsatz dort innerhalb weniger Jahre gewesen. Der Vorteil: AED können auch von Laien eingesetzt werden und auf diese Weise Leben retten. Sie sollen daher in allen öffentlichen Gebäuden der Stadt an gut zugänglicher Stelle installiert werden, um im Notfall schnell eingesetzt werden zu können. Dies betrifft insbesondere die Schulen, das Forum und die Sporthallen. weil aber auch schon Kinder und Jugendliche betroffen sein können, auch Kitas und Grundschulen. Des Weiteren sollten Automatisierte Externe Defibrillatoren auch in allen Ortsteilen und jederzeit zugänglich gemacht werden.