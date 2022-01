SPD-Landtagsfraktion lädt ein : Diskussionsrunde über Kiesabbau

Wegberg Auch in Wegberg ärgern sich Bürger über den geplanten Abbau von Kies. SPD-Landtagsfraktion lädt zu Debatte ein. Am 20. Januar soll online diskutiert werden.

(RP) Der geplante Abbau von Kies sorgt in den vergangenen Tagen bei betroffenen Bürgern in ganz Nordrhein-Westfalen für Ärger – auch in Wegberg, wo die Firma Heyer auf einem weiteren, 39 Hektar großen Areal weiter Kies abbauen möchte. Dagegen hatten einige Bürger aus betroffenen Orten in einem Brief an die Stadtverwaltung protestiert. Bürgermeister Michael Stock will in der nächsten Fachausschusssitzung im Februar Stellung zum Thema beziehen.