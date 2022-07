Geflüchtete in Wegberg : Spaß und Spiel lenken von den Sorgen ab

Wegberg/Landgraaf Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflüchtet sind, werden von der Initiative „Sankt Martin hilft“ unterstützt. Nun ging es mit fast 40 Kindern und Jugendlichen sowie deren Müttern in den Freizeitpark Mondo Verde. Der Ausflug sorgte für Begeisterung.

Die meisten von ihnen mussten ihre gewohnte Umgebung von jetzt auf gleich verlassen, geliebten Menschen Lebewohl sagen und mit unbekanntem Ziel in die Fremde aufbrechen – bloß weg von Tod und Zerstörung, den der russische Angriffskrieg auslöste. Um sie einmal für ein paar Stunden von ihren Sorgen um ihre Familien in der Ukraine abzulenken und ihnen Spaß, Spiel und Abenteuer zu ermöglichen, hatte die Initiative „Sankt Martin hilft“ Flüchtlingskinder aus der Ukraine, die zurzeit in Wegberg Zuflucht gefunden haben, zu einem Ausflug in den Freizeitpark Mondo Verde im niederländischen Landgraaf eingeladen. Das vom Hilfsprojekt der katholischen Pfarre St. Martin in Wegberg organisierte und über den Fachbereich Bildung und Soziales der Stadt Wegberg an die Familien verschickte Angebot richtete sich an Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 17 Jahren und deren Mütter.