Bündnis gegen Rechts in Wegberg Mehr Rechtsextreme in Deutschland

Die Professorin der Hochschule Niederrhein machte in ihrem ausführlichen Vortrag in der Wegberger Mühle deutlich, dass rechte Tendenzen auf dem Vormarsch sind. Jede zwölfte Person in Deutschland teile zurzeit ein rechtsextremes Weltbild. Mit acht Prozent ist dieser Anteil laut Studie gegenüber dem Niveau von knapp zwei bis drei Prozent in den Vorjahren erheblich gestiegen.