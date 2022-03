The Gregorian Voices in Wegberg : Sorgen und Ungewissheit lasten auf ukrainischen Sängern

Am Wochenende gastierte die ukrainische Gesangsgruppe The Gregorian Voices in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wegberg. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Von ihrer großen Anspannung ließen sich „The Gregorian Voices“ bei ihrem gelungenen Auftritt in der Wegberger Pfarrkirche St. Peter und Paul aber nichts anmerken.

Zum Schluss stimmten sie die ukrainische Nationalhymne an, um die Verbundenheit mit ihrem umkämpften Heimatland zu zeigen und sich für die zahlreichen Gesten der Solidarität zu bedanken. Aber: Hinter den Kulissen des Chores The Gregorian Voices dominieren Sorgen und Unklarheit. Wie es nach der großen Deutschland-Tournee weitergeht und ob sie nach Hause fahren können, wissen die acht Sänger noch nicht.

Bis Mitte April ist das stimmgewaltige Profi-Ensemble, das vor zehn Jahren gegründet wurde und auf internationalen Bühnen steht, noch auf Tournee. Schon am 19. April geht es weiter, nochmal sechs Wochen lang. Aber: Die Situation im Kriegsgebiet ist völlig ungewiss. „Die Sänger kommen aus Lwiw und haben dort alle Familie“, berichtete Tourmanager Stefan Nick. Und weiter: „Sie sind jetzt viel am Handy und informieren sich über die Situation zu Hause. In Lwiw ist es aktuell aber relativ ruhig.“

Von der großen Anspannung, die zurzeit auf den professionellen Künstlern lastet, ließen sie sich bei ihrem Auftritt in der Wegberger Kirche nichts anmerken. Rund 80 Besucher nahmen Platz im katholischen Gotteshaus, als The Gregorian Voices in braunen Mönchskutten mit Kapuze mit Kerzen in den Händen nach vorn zum Altarbereich zogen. Knapp eineinhalb Stunden lang entführten die Sänger ihr begeistertes Publikum in die Welt der klassischen gregorianischen Gesänge. Meditative Liturgie-Melodien der mittelalterlichen Mönchsorden bestimmten dabei den ersten Programmteil.

„O sakrum konvivium“, „Kyrie eleison“, „Salve Regina“ oder auch „Puer natus est nobis“ waren ebenso zu hören wie das berühmte „Ave Maria“, „In der Hoffnung der Gottesmutter“ und „Cantate domino“. Zeitgenössische Klänge im gregorianischen Stil standen im zweiten Teil des Konzerts auf dem Programm. „You raise me up“ von Josh Groban, neu arrangiert und gregorianisch angehaucht sowie andere bekannte Hits wie „Sailing“ und „My way“ kamen gut an bei den Zuhörern aus der Mühlenstadt.