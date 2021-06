Anmeldungen ab sofort möglich : Krimilesung zur Sommernacht

Wegberg Bei der Sommernachts-Krimilesung auf dem Alten Friedhof in Wegberg sind ein Hörbuchsprecher und zwei Krimiautoren dabei. Den Besuchern wird empfohlen, Klappstühle, Decken, Taschenlampen – und eventuell eine Flasche Wein – mitzubringen.

Die Vorfreude ist groß bei Torsten Heiss: Endlich kann der Inhaber des Wegberger Bestattungsinstituts sein kleines Kulturprogramm wieder in Gang bringen, mit dem er die kulturelle Vielfalt in Wegberg bereichert. Nachdem der im vergangenen Jahr coronabedingt eine Veranstaltungspause einlegen musste, soll es nun weitergehen mit einem der beliebtesten Angebote: Auf dem ehemaligen Friedhof an der Bahnhofstraße soll es am Freitag, 13. August, die Sommernachts-Krimilesung geben, nachdem die Stadt Wegberg grünes Licht für die Nutzung gegeben hat.