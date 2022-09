Nach langer Pause : Sommerfest des TV Büch hält Besucher auf Trab

Arsbeck Das Warten war eine Geduldsprobe, hat sich aber gelohnt: Nach langer Zeit konnte der TV Büch Arsbeck endlich wieder ein Sommerfest veranstalten. Die Resonanz war groß.

(RP) Die neue Vorsitzende Ann Sophie Honnes hielt zur Eröffnung eine kurze Rede und hieß bei sehr sommerlichen Temperaturen alle herzlich willkommen. Mit vereinten Kräften stellte der Verein ein tolles Fest auf die Beine. Es gab draußen im Freien einen Mitmach-Parcours für Roller, Fahrrad, Fußgänger oder Bobbycar. In der Turnhalle zeigten die Einradfahrer und Trampoliner, was sie konnten. Urkunden zum Geräteturnabzeichen überreichte die Vorsitzende an die aktiven Turner höchstpersönlich.