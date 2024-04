Ferienspaß für Wegberger Kids Ausflüge und Spiele für Daheimgebliebene

Einiges hat sich verändert in den fast 40 Jahren der Sommerferienspiele, wie Brigitte Bösch meint: „Lange Radtouren sind nicht mehr möglich.“ Das liege zum einen daran, dass der Straßenverkehr zugenommen hat, aber auch daran, dass viele Kinder nicht mehr lange Strecken fahren können oder gar nicht geübt sind. „Die Eltern haben nicht mehr die Zeit, die sie früher hatten“, nennt sie einen Grund. Ebenfalls sind längere Wanderungen nicht mehr möglich. „Dazu melden sich niemand an“, so die Erfahrung. Auch hat die Corona-Pandemie, in der die Ferienspiele zwei Jahre lang ruhen mussten, dramatische Nachwirkungen. „Vor der Pandemie haben die Kinder mit Begeisterung die Nachtlager mitgemacht. Jetzt sind viele ängstlich oder trauen sich nicht.“ Abenteuerlust und Tatendrang sind ein wenig verloren gegangen. Nachts in einem Zelt zu schlafen, ist für viele nicht vorstellbar. „Aber das wird sich wieder ändern“, meinte Brigitte Bösch zuversichtlich. Nicht verändert hat sich in all den Jahrzehnten das Spielverhalten der Kinder. „Wenn wir in den Wald gehen, finden sie genug in der Natur, um damit zu spielen. Da wird keinem langweilig.“