Sommerferienspiele Rath-Anhoven Abwechslung für Daheimgebliebene

Die Ferienspiele in Rath-Anhoven finden nicht jeden Tag, sondern zu ausgewählten Terminen statt. Anmeldungen im Pfarrbüro sind noch möglich und beziehen sich immer auf einzelne Aktivitäten. So starten die Mädchen und Jungen zusammen mit ihren ehrenamtlichen Helfern zum Beispiel am Dienstag, 30. Juli, 10 Uhr, zu einer gemeinsamen Fahrradtour nach Mennekrath. Neben einem verkehrssicheren Fahrrad sollen ein Fahrradhelm, feste Schuhe, Sonnencreme und Sonnenhut mitgebracht werden. Kosten: sechs Euro. „Übernachten woanders" ist am Samstag, 3. August, angesagt, wenn die Teilnehmer der Ferienspiele zum Brachelener Jugendzeltplatz Ruraue aufbrechen. Für eine Teilnehmergebühr in Höhe von zehn Euro erwartet die jungen Übernachtungsgäste in den Gruppenhäusern an der Annastraße in Brachelen ein buntes Programm. Für die An- und Abreise werden die Eltern Fahrgemeinschaften bilden. Zum Naherholungsziel „Monte Klamotte" führt eine Fahrradtour am Dienstag, 6. August, 10 Uhr, wenn die Kinder am Jugendheim starten und ihre Badesachen plus Handtücher mitnehmen. Der große Abschlussnachmittag mit zahlreichen Überraschungen am Dienstag, 20. August, 15 bis 18 Uhr, ist kostenlos.