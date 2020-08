Sommerferienprogramm in Wegberg-Watern : Pfadfinder ziehen positive Bilanz

Sommerferienprogramm in Wegberg-Watern

Watern Eine ausgesprochen positive Bilanz trotz Corona ziehen die Verantwortlichen der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) nach der Premiere des Sommerferienprogramms im Haus Sankt Georg in Wegberg-Watern.

„Sowohl von Pfadfindern als auch von Teilnehmern der Ferienwoche haben wir durchweg positive Rückmeldungen bekommen“, erklärt Felicitas Fischer, pädagogische Hausleitung. „Es freut mich, dass unser Vorhaben so gut angenommen wurde und die Kinder ein paar schöne Tage in Gemeinschaft bei uns verbringen konnten. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt schon mit der Planung für das Ferienprogramm 2021 beginnen.“

Die Corona-Pandemie hat die Anbieter der sommerlichen Ferienspiele in diesem Jahr in Schwierigkeiten gebracht. So hatte die Stadt Wegberg ihre Ferienspiele abgesagt und nur einzelne Programmpunkte angeboten. Da der Schulunterricht schon vor den Sommerferien monatelang ausgefallen war, hatten Kinder und Jugendliche kaum Möglichkeiten, ihre Freunde zu treffen. Sommerurlaube fielen aus und auch viele Pfadfinder-Stämme mussten ihre Sommerlager absagen.