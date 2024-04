Solidarische Landwirtschaft in Wegberg Wo Nachhaltigkeit aktiv gefördert wird

Der Bauernhofkindergarten stehe zwar noch nicht final in den Startlöchern, das Go vom Jugendamt habe es allerdings schon gegeben erklärte Linda Ringering. Die Kombination aus Wald- und Bauernhofkindergarten ist in dieser Form einzigartig in der Region. Das Ganze soll in einem Bauwagensystem realisiert werden. Der landwirtschaftliche Aspekt und der Kinder- und Jugendhilfebereich sollen dabei miteinander verbunden werden und sich gegenseitig ergänzen, so die Geschäftsführerin.