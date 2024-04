Großer Andrang in Beeck So war der erste Backes-Tag des Jahres

Rund 100 Besucher erschienen im großen Garten des Beecker Flachsmuseums zum Auftakt der neuen Backend-Saison. Die befreundeten Heimatvereine aus Odenkirchen und Niederkrüchten haben Abordnungen geschickt. An jedem ersten Freitag im Monat wird jetzt wieder in der Zeit von 17 bis 22 Uhr im großzügigen Außengelände an der Holtumer Straße in gemütlicher Runde geklönt, am Lagerfeuer gemeinsam gesungen oder einfach nur eine Bestellung abgeholt.