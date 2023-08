Spannende Einblicke So lief der erste Wegberger Mühlentag

Wegberg · Am Sonntag öffneten die zahlreichen Mühlen im Wegberger Stadtgebiet ihre Pforten. Wissenswertes sowie Kultur gab es unter anderem in Dalheim, in der Innenstadt und in der Buschmühle.

27.08.2023, 17:30 Uhr

Stefan Dreßen (hinten) und Sohn Jens (Mitte) von der Wegberger Buschmühle zeigten in ausführlichen Führungen die Besonderheiten der Wasserangetriebenen viergeschossigen Getreide- und Ölmühle. fotos: ruth klapproth Foto: Ruth Klapproth

Von Willi Spichartz