Mit Schauspielerin Jutta Speidel Das erwartet die Besucher bei den Wegberger Literaturtagen

Die Wegberger Literaturtage, die vom 6. bis 8. September bereits zum sechsten Mal stattfinden, haben einige herausragende Veranstaltungen. Dazu gehört in diesem Jahr nicht nur die Lesung mit Jutta Speidel, sondern insbesondere auch das „Literarische Quartett“, bei dem sich die Teilnehmer nach den Worten von Inge Koch-Wittmann „vertrauensvoll in die Hände der Moderatorin“ begeben. Von Beginn an leitet Koch-Wittmann das Quartett im Rahmen der Literaturtage. In diesem Jahr begrüßt sie die Mitstreiter und Besucher am Sonntag, 8. September, um 11.30 Uhr bei einer Matinee mit dem Titel „Das Literarische Quartett in der Mühle“. Im vergangenen Jahr haben die Veranstalter der Literaturtage, der Kulturring Wegberg, das Quartett zum ersten Mal auf einen Sonntagmorgen verlegt. „Wir wollten mal etwas anders machen“, meint Willy Meersmann vom Kulturring Wegberg zum Wechsel auf den Morgen. „Die Besucherresonanz war enorm. Außerdem bleibt der Nachmittag frei für andere Angebote.“