So wirkt der Zaubertrank Wirbelwind Ben macht stetig Fortschritte

Zur Erinnerung: Am 15. April 2020 bekam Ben den „Zaubertrank“ namens Zolgensma, für das seine Familie Spenden sammelte, da es zunächst aufgrund der fehlenden Zulassung für Europa so schien, als würde die Krankenkasse nicht für das 1,9 Millionen teure Medikament aufkommen. Dann aber die Erleichterung: Die Zulassungsempfehlung kam und Ben konnte therapiert werden. „Wir hatten den Betrag in einer Rekordzeit von drei Monaten über Spenden zusammen“, erinnert sich Mag Herrmann, immer noch überwältigt von der Hilfsbereitschaft in Wegberg und weit darüber hinaus. „Das Geld benötigten wir dann ja nicht mehr für das Medikament, also wurde es zunächst zwei Jahre von der Deutschen Muskelstiftung verwaltet, was noch einmal um zwei Jahre verlängert wurde. Davon bezahlen wir Bens Reittherapie und – eine wirkliche Erleichterung – im vergangenen Jahr einen Fahrstuhl für unser Haus“, sagt Mag Herrmann. Zwei Wochen vor Weihnachten sei er fertig gewesen. „Es sind nur kleine Nuancen, aber Ben ist dadurch selbstständiger und kann sich freier bewegen. Wir haben eine Regel für unsere Kinder: Was du kannst, machst du auch und wenn du etwas nicht kannst, helfe ich dir.“