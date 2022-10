Wegberger Musiker live dabei : So emotional war der Abschied von Jürgen Drews

Wegberg/Ellmau Im Alter von 77 Jahren hat der Schlagerstar sein letztes Konzert gespielt. Der Wegberger Ralf Rudnik stand mit ihm auf der Bühne. So hat er den Gig erlebt.

„Ich glaube, ihm ist an diesem Abend gar nicht klar geworden, dass es jetzt wirklich der Abschied war. Dem wird er sich erst in den nächsten Tagen wirklich bewusst. Aber so ist es ein Ende in Ehren – und man feiert Jürgen genauso, wie er es verdient hat“, sagt der Gitarrist. Am Freitag, einen Tag nach dem Konzert, sei dies freilich noch nicht zu erwarten. Doch für all die Fans, die in Ellmau am Wilden Kaiser nicht haben dabei sein können, hat Jürgen Drews in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem er auf sein allerletztes Konzert und das ganze Drumherum zurückblickt. Das Fotoshooting vor der traumhaften Bergkulisse, der Gang auf die Bühne und der Blick in das frenetische Publikum. All diese Bilder sind mit seinem Song „Irgendwann, irgendwo, irgendwie (seh‘n wir uns wieder)“ hinterlegt. Im Refrain heißt es allerdings auch „Irgendwann, irgendwo, irgendwie ist es vorbei“, was für die Bühnenkarriere des Schlagerstars zutreffend ist. „Danke, dass ich beim ‚Musikherbst am Wilden Kaiser‘ dabei sein durfte. Es war DER Wahnsinn. DANKE für alles“, schreibt Drews zu dem Video.