Skateboard-Contest in Wegberg : Wer macht die besten Ollies, Flips und Grinds?

Seit Mitte April ist die neue Skateranlage am Hans-Gisbertz-Stadion befahrbar. RP-Archivfoto: Ruth Klapproth Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Schauplatz der HWWE-Contestreihe ist am Samstag, 17. September, die neue Wegberger Anlage am Hans-Gisbertz-Stadion. Anmelden können sich Teilnehmer vor Ort am Veranstaltungtag.

Die HWWE-Contestreihe im Skateboarden ist in diesem Jahr wieder gestartet. Kenner der Materie wissen: HWWE steht für die Austragungsorte Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg und Erkelenz. Am Samstag, 17. September, findet in Wegberg der letzte Contest statt, der im Rahmen der Jugendarbeit mit Streetworkerin Birthe Wernery organisiert wird. So stellen zum Beispiel die Wegberger Skater eine eigene Jury und helfen mit dem Auf- und Abbau und beim Grillen. Aber: Ohne Fördergelder geht nichts. Der Wegberger Contest ist nur durch Zuschüsse über das Programm „Aufholen nach Corona“ möglich. Szenebekannte Unterstützung gibt es von OG Pav, der den Contest moderieren wird. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 11 Uhr vor Ort möglich. Bei Minderjährigen ist eine Teilnahme nur mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten gestattet. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Und eine Woche später findet im Rahmen der Nachtfrequenz 2022 eine Graffitiaktion für Jugendliche ab 14 Jahren ebenfalls am Skatepark Wegberg statt. Ermöglicht wird diese Aktion über Fördergelder der Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit NRW und und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW. Interessierte können sich noch bei Birthe Wernery unter Tel. 01520 1510130 melden. Die Vorbesprechung findet am Mittwoch, 14. September, statt, die Graffitiaktion selbst am Wochenende 24. und 25. September. Die Vorbesprechung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion.