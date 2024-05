Skat in Wegberg Hati Hati vor spannendem Bundesligafinale

In der aktuellen Saison fand am vergangenen Wochenende in Bad Hersfeld (Osthessen) der zweite von drei Spieltagen statt, gespielt wurden wie am ersten Spieltag satte acht Listen. Mit 14:10 Punkten waren Jogi Engler, Bernd Uhl, Sebastian Brüggemann, Frank Eich und Stephan Meyers in den zweiten Spieltag gestartet. Mit 3:0- und 2:1-Wertungspunkten liefen die ersten beiden Listen auch sehr gut, doch dann mussten die Wegberger vier 0:3-Listen in Serie hinnehmen. Besonders bitter und spektakulär ging davon die dritte Liste verloren: Im allerletzten Spiel verlor Jogi Engler einen bemerkenswerten Kreuz ohne Acht denkbar knapp. Das Spiel war so knifflig, dass es rund fünf Minuten dauerte – für ein Skatspiel ungewöhnlich lange. Hätte Engler dieses Spiel gewonnen, wäre Hati Hati gar mit einem 2:1 aus der Liste gegangen – so aber wurde es eben ein 0:3.