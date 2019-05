Skat-Clubmeisterschaft Tüschenbroich : Clubmeisterschaft im Skat: Burkhard Schulz setzt sich durch

Tüschenbroich Für die besten Ergebnisse im ersten Spieldurchgang bei der Clubmeisterschaft der Skatfreunde Tüschenbroich sorgten unter 20 Startern Burkhard Schulz mit 1686 Punkten und Franz Josef Schmitz mit 1548 Punkten.

Achim Schneider mit 1323 Punkten und Heinz-Josef Jörißen mit 1247 Punkten vervollständigten den Spitzentisch zur zweiten Serie. Am Folgetisch standen sich Karl-Heinz Gödecke mit 1198 Punkten, Ulrich Baltes mit 1184 Punkten, Toni Barth mit 1113 Punkten und Helmut Rahn mit 1005 Punkten gegenüber. In der zweiten Spielserie schob sich dann Willi Maßen mit der Tagesbestleistung von 1754 Punkten vom 15. Platz noch auf die Podestposition Drei vor. Die beiden ersten Plätze blieben jedoch bei Burkhard Schulz mit 2986 (1686+1300) Punkten und Franz Josef Schmitz mit 2601 (1548+1056) Punkten. Vierter wurde Toni Barth mit 2359 Punkten vor Ulrich Baltes mit 2302 Punkten und Achim Schneider mit 2225 Punkten. Für Helmut Jakobs mit 1950 Punkten und Helmut Rahn mit 1929 Punkten reichte es noch für die beiden letzten Geldpreisplatzierungen. Führender in der Gesamtwertung ist weiterhin Toni Barth mit 9227 Punkten vor Helmut Jakobs mit 8788 Punkten, Helga Neuparth mit 8183 Punkten, Karl-Heinz Gödecke mit 7575 Punkten, Helmut Joerissen mit 7443 Punkten und Dieter Dohmen mit 7305 Punkten. Die Clubmeisterschaft wird am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Tüschenbroicher Pfarrheim fortgesetzt. Besonders freuen sich die Skatfreunde Tüschenbroich über die Beteiligung neuer Hobby-, Kneipen- und Privatspieler, die dem sportlichen Skatspiel bisher noch nicht so zugetan sind.