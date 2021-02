Kostenpflichtiger Inhalt: Projekt der Lebenshilfe in Wegberg : Sitzbank an Haltestelle soll Zeichen gegen Ausgrenzung setzen

Die neue Sitzbank, die nun in Uevekoven steht. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Eine neue Sitzbank mit der Einfräsung „Kein Platz für Ausgrenzung“ wurde an der Bushaltestelle an der Erkelenzer Straße in Wegberg-Uevekoven aufgestellt. Markus Bings und Georg Schmitz vom St. Martins-Komitee hatten mit ihren Vereinskollegen die Idee, ein Zeichen für Teilhabe und Inklusion an der vielbefahrenen Landstraße zu setzen.