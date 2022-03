Aktion am Bahnhof Schierwaldenrath : Selfkantbahn startet in die neue Saison

Gangelt An den Osterfeiertagen gibt es einen Sonderfahrplan und ein eigenes Programm für Kinder. Im Bahnhof Schierwaldenrath können Besucher eine einzigartige Sammlung historischer Lokomotiven besichtigen.

Eingeläutet wird die neue Saison am Karsamstag, 16. April. Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Dieselfahrzeuge der Selfkantbahn, die den ganzen Tag über – in wechselnden Zugzusammenstellungen – auf der Schienenstrecke im Einsatz sind. Die Züge verkehren nach einem speziellen Sonderfahrplan, der auch Fotohalte für Fotografen vorsieht.

An den beiden folgenden Ostertagen können die jungen Gäste des Kleinbahnmuseums zusammen mit dem Osterhasen auf große Suche gehen. Dafür halten die Züge ab Schierwaldenrath in Fahrtrichtung Gillrath für etwa 10 Minuten auf freier Strecke an. Abfahrtszeiten sind ab 10.15 Uhr im Stundentakt bis einschließlich 16.15 Uhr. In dieser Zeit können die Kinder nach den Ostereiern suchen und es findet eine kleine Verlosung statt.