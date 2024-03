Sektenbüro in Wegberg Die Experten für Weltanschauungsfragen

Nach einem ersten Kontakt zur UFW beginnt in der Fachgruppe der sogenannte Clearing-Prozess, in dem herausgefunden werden soll, ob und wie man dem Ratsuchenden beistehen könne. Busch gibt Einblicke in diese mitunter sehr komplexe Arbeit: „Je nach Anfrage arbeiten verschiedene Mitglieder der UFW zusammen an der Beantwortung der Fragen beziehungsweise an unserem Angebot. Aber auch Anfragen aus Behörden und verschiedenen Institutionen gehen in Wegberg ein, darunter das Landeskriminalamt, Kirchengemeinden, Jugendämter sowie Politiker. Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Woran kann man sie erkennen? Und ist im vorliegenden Fall das Kindeswohl gefährdet? „In ihrer seelischen und körperlichen Not suchen viele Menschen Hilfe. Der esoterische Markt boomt“, weiß Herbert Busch. Die herkömmliche Schulmedizin stehe oft in der Kritik, „weil sie zu wenig auf die Menschen eingeht“. Selbstheilungskräfte zu entwickeln, um gesund zu werden, sei „grundsätzlich nicht verkehrt“, fügt der UFW-Vorsitzende an.