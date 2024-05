Schwimmprojekt des Kreissportbundes Wegberger Kinder tauchen angstfrei ab

Der erste Kurs unter dem Motto „Auftauchen statt untergehen“ zur Wassergewöhnung hat am 4. März im Wegberger Grenzlandringbad begonnen und konnte von den insgesamt zehn Kindern dank der finanziellen Unterstützung der AOK kostenfrei besucht werden. Die Stadt Wegberg unterstützt diesen Kurs, indem sie die Wasserzeiten für die Kinder ermöglicht. Thomas Zybell, stellvertretender Leiter des Fachbereiches für Bildung und Soziales bei der Stadt, zeigte sich sehr begeistert von der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund. An zehn Terminen konnten die Kinder der Städtischen Naturpark-Kita Wildwiese, die auch ein zertifizierter Bewegungskindergarten ist, unter der fachkundigen Leitung von Schwimmlehrerin Katharina Böger und Schwimmlehrerassistentin Sylvia Hayen das Medium Wasser kennenlernen und ihre Scheu abbauen. Kita-Leiterin Beate Hüllen war sofort Feuer und Flamme. „Es ist so wichtig, dass die Kinder keine Angst vor Wasser haben“, sagte sie. „Aber erschreckend viele haben welche.“ Durch verschiedene Aktionen und Spiele, die die Kinder zusammen mit ihren Anleiterinnen im Wasser erleben durften, wurden ihnen Stück für Stück die Hemmungen genommen und so die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Schwimmlernkurs geschaffen.