Schwimmlehrerprojekt in Wegberg Für mehr Sicherheit im Wasser

Am Samstagmorgen trafen hierfür 17 Teilnehmende zum ersten Praxisauftakt des Projektes in das Grenzland-Ring-Bad in Wegberg ein. Der Kreissportbund bildete die Freiwilligen nämlich zu Schwimmlehrerassistentinnen und -assistenten aus. Diese Ausbildung gestaltet einen ersten Teil des Gesamtprojektes. Im Verlauf der vergangenen Woche lernten die Kursteilnehmenden in E-Learning-Einheiten bereits die theoretischen Grundlagen. Nach einer Einführung und der Veranstaltungseröffnung am Samstag durch den Vorsitzenden des Kreissportbundes, Jürgen Meuser, und den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Heinsberg, Thomas Giessing, hüpften die künftigen Schwimmlehrerassistentinnen und -assistenten auch schon in das kühle Nass des Hallenbades. Lars Abelshausen, Fachkraft für Kinder- und Jugendsportentwicklung beim Kreissportbund, leitet das Projekt. Das zukünftige Arbeitsfeld der Schwimmlehrerassistenten sei vielfältig, sagt er. „Ihre Aufgabe wird es sein, dass sie erst mal mit ins Wasser gehen. Sie sollen den Schwimmlehrinnen und -lehrern zunächst assistieren und im Wasser Übungen durchführen“, erzählt Abelshausen. Die Assistierenden können dann bei Wassergewöhnungen für Kitas, in Schwimmkursen oder im Schwimmunterricht in der Schule tatkräftig unterstützen. Die Teilnehmenden werden im Kurs zu den Themen Sicherheit und Wassergewöhnung geschult. Außerdem darin, wie sie im Wasser mit den Kindern arbeiten können.