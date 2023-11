„Fernsehstars am Limit“ Schwalmbühne bringt neues Theaterstück nach Wegberg

Für die Benefizvorstellung lädt der Theaterverein auch in diesem Jahr wieder Bewohner von Altenheimen und betreutem Wohnen herzlich ein, um sich die Aufführung anzusehen. Für Verpflegung ist dabei gesorgt. Weitere Vorstellungen im Forum Wegberg finden am Samstag, 25. November, 20 Uhr, und am Sonntag, 26. November, 17 Uhr statt. Am darauffolgenden Wochenende gibt es drei weitere Vorstellungen am 1. und 2. (je 20 Uhr) sowie am 3. Dezember (17 Uhr). Die Karten kosten 13 Euro und sind bei allen Mitgliedern, über die Homepage www.schwalmbuehne.de und unter 02434 9928333 erhältlich.