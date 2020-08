Schmale Ortsdurchfahrt in Uevekoven : So soll der Schulweg sicherer werden

Die Erkelenzer Straße in Wegberg-Uevekoven: Der Gehweg in Richtung des Wegberger Schulzentrums wird zurzeit erneuert. Foto: Michael Heckers

Uevekoven Bürger in Uevekoven sorgen sich um die Sicherheit der Schulkinder. Der Stadtverwaltung prüft deshalb erneut, ob es möglich ist, einen Radweg entlang der schmalen Ortsdurchfahrt einzurichten. Zurzeit wird ein Gehweg erneuert.

Über die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg durch die enge Ortsdurchfahrt von Uevekoven ist in den vergangenen Jahr häufig diskutiert worden. Weil die Verkehrssituation in der engen Ortsdurchfahrt problematisch ist, hatte sich sogar eine Bürgergruppe eigens zu diesem Thema gegründet. Mit mehreren Maßnahmen hat die Stadt Wegberg in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW versucht, einen möglichst hohen Schutz für die schwächsten Verkehrsteilnehmer sicherzustellen. Zu aller Zufriedenheit ist dies offensichtlich noch nicht gelungen, denn der Stadtverwaltung liegt erneut eine Anregung eines Bürgers vor, die als Bürgerantrag gewertet wird und wonach ein eigener Radweg durch Uevekoven angelegt werden soll.

Ob ein eigener Radweg in der engen Ortsdurchfahrt (Erkelenzer Straße) überhaupt verwirklicht werden könnte, soll nach Angabe der Stadtverwaltung in Kürze in einem Gespräch mit Vertretern des Straßenbaulastträgers von Straßen.NRW geklärt werden. In der Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses im Wegberger Rathaus am Dienstag, 18. August (18.30 Uhr), weist die Stadtverwaltung außerdem darauf hin, dass mehrere Maßnahmen besonders zum Schutz von Fußgängern bereits im Jahr 2019 umgesetzt worden sind.