Schützenkirmes in Rickelrath : Große Spannung beim Vogelschuss

Schützenkirmes in Rickelrath

Die St.-Matthias-Schützen ehrten langjährige und verdiente Mitglieder bei ihrem Schützenfest in Rickelrath. Foto: St.-Matthias-Schützen

Wegberg Das Schützenfest der St.-Matthias-Bruderschaft bot neben der Schützenparty, dem Kirmesball und der Ehrung verdienter Mitglieder auch einiges an Spannung: Beim Vogelschuss hatten gleich mehrere Kandidaten Ambitionen auf die Königswürde.

Die traditionelle stille Kirmes St.-Matthias-Schützen mit Königsvogelschuss und der Ehrung verdienter Mitglieder war die erste große Veranstaltung für das kleine Angerdorf Rickelrath seit Beginn der Corona-Pandemie – und gleichzeitig das erste Schützenfest im Bezirksverband Wegberg in diesem Jahr.

Das Fest startete bereits mit einem Rockabend und Schützenparty. Mehr als 250 Besucher füllten das Rickelrather Zelt an der Anton-Heinen-Straße, als die Coverband Challenger die Bühne betrat. „Wir sind weit und breit die einzige Schützenbruderschaft mit eigenem Festzelt“, sagte der Vorsitzende Heiner Classen. „Ohne dieses Zelt wäre die Durchführung eines Schützenfestes im kleinen Rickelrath schon lange nicht mehr möglich gewesen.“

Nach den obligatorischen Ehrenschüssen auf den Vogel war das Gefecht um die Königsehre eröffnet. Dass mehrere Kandidaten Ambitionen hatten, damit hatte keiner gerechnet. So entstand ein heißer Wettbewerb. Die Spannung war groß und der Vogel „zäh“. Nach zwei Stunden und gefühlten mehr als 200 Schuss war der Vogel bis auf Reste des Rumpfes reduziert. Und dann war es endlich soweit, Reinhard Willms aus dem Nachbarort Venheyde, legte an und der Vogel oder das, was noch von ihm übrig war, splitterte von der Stange. Applaus brauste auf und alle stürmten auf den neuen Schützenkönig zu, um ihm zu gratulieren. Neuer Prinz wurde Jonas Krükel.