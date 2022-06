Nach spannendem Vogelschuss : Torsten Heiss trägt das Schützensilber in Arsbeck

Wegberg Mehrere Bewerber spekulierten beim Vogelschuss in Arsbeck auf die Königswürde. Heiss holte den Vogel nach einer knappen Dreiviertelstunde letztlich von der Stange.

(RP) Die traditionelle Kirmes der St. Adelgundis Schützenbruderschaft e.V. ist nach der Corona-Zwangspause mit einem Rockabend in der Festhalle gestartet. Bei guter Stimmung wurde zur Musik der Westernhagen Tribute Band „Ganz & Gar“ getanzt. Am Samstag fand nach der Krönungsmesse, dem Festumzug und der Parade auf der Kampstraße in Arsbeck, der Kirmesabend in der Festhalle statt.