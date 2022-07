Vom 5. bis 8. August in Büch : Schützenfest lockt mit Rockfestival und Dorfliebe-Party

Büch Die Feierlichkeiten, zu denen Schützenverein und Spielmannszug Büch einladen, gehen vom 5. bis zum 8. April. Auf dem Programm stehen unter anderem das Rockfestival im Zelt und die Dorfliebe-Party.

Los geht es am Freitag, 5. August, mit der 30. Auflage des Rockfestivals im Zelt mit den Bands Böck’em, Straight ahead und Songs I wish we wrote. Einlass ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf bei allen Filialen der Volksbank Erkelenz und den beiden Vereinen 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Weiter geh es am Samstag, 6. August, um 17 Uhr mit dem Umzug durch den Ort. Die Kranzniederlegung findet um 19.45 Uhr an der Bücher Kapelle statt, die große Dorfliebe-Party im Zelt mit DJ Simi beginnt um 20 Uhr.